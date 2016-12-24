В Саранске полиция разыскивает взломщика камер хранения в магазине

Как сообщает МВД по РМ, в дежурную часть саранского отдела полиции поступило два сообщения от местных жительниц о кражах их имущества из запираемых ячеек для хранения вещей в магазине, расположенном по ул.Большевистской.

В ходе выезда на место происшествия полицейские установили, что неизвестный путем взлома замков похитил личные вещи покупательниц. Общая сумма причиненного ущерба составила 5 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе проводимых мероприятий изъята видеозапись с персонажем, предположительно причастным к совершению хищения.

Приметы разыскиваемого: на вид 30-40 лет, рост 165-170 см., среднего телосложения. Был одет в синюю куртку с капюшоном, черную шапочку.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности данного гражданина, просьба сообщить по телефонам: 29-90-02, 29-90-23, 8910747722 или 102.