В Саранске полиция разыскивает взломщика камер хранения в магазине

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Как сообщает МВД по РМ, в дежурную часть саранского отдела полиции поступило два сообщения от местных жительниц о кражах их имущества из запираемых ячеек для хранения вещей в магазине, расположенном по ул.Большевистской.
В ходе выезда на место происшествия полицейские установили, что неизвестный путем взлома замков похитил личные вещи покупательниц. Общая сумма причиненного ущерба составила 5 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
В ходе проводимых мероприятий изъята видеозапись с персонажем, предположительно причастным к совершению хищения.
Приметы разыскиваемого: на вид 30-40 лет, рост 165-170 см., среднего телосложения. Был одет в синюю куртку с капюшоном, черную шапочку.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности данного гражданина, просьба сообщить по телефонам: 29-90-02, 29-90-23, 8910747722 или 102.
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