В Саранске за сутки с улиц вывезено 7,5 тысяч кубометров снега

Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Асабин.

«Городские службы продолжают уборку города и вывоз снега.

С ночи основной акцент на расчистке дорог, по которым ходит общественный транспорт, уборке и обработке подъездов к социальным объектам, тротуаров, остановок, пешеходных дорожек.

За сутки силами муниципальных предприятий с улично-дорожной сети города вывезено 7518 кубометров снега, на проезжую часть высыпано 320 тонн пескосоляной смеси.

Сегодня уборку города осуществляют 105 единиц техники и 1075 рабочих».