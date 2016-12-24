В Саранске за сутки с улиц вывезено 7,5 тысяч кубометров снега

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Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Асабин.
«Городские службы продолжают уборку города и вывоз снега.
С ночи основной акцент на расчистке дорог, по которым ходит общественный транспорт, уборке и обработке подъездов к социальным объектам, тротуаров, остановок, пешеходных дорожек.
За сутки силами муниципальных предприятий с улично-дорожной сети города вывезено 7518 кубометров снега, на проезжую часть высыпано 320 тонн пескосоляной смеси.
Сегодня уборку города осуществляют 105 единиц техники и 1075 рабочих».
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