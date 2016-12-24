В Мордовии суд не стал лишать свободы многодетную мошенницу

Суд в Мордовии огласил приговор 28-летней матери пятерых детей из Рязанской области, обвиняемой в мошенничестве. Женщина похитила золотые украшения у пенсионерки из Атюрьево под предлогом снятия порчи.

2 ноября прошлого года в полицию обратилась 72-летняя жительница райцентра Атюрьево, которая сообщила о хищении у нее золотых украшений и денежных средств на общую сумму около 130 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, еще в августе к ней домой пришла неизвестная молодая женщина неславянской внешности, которая попросила о помощи в связи с материальными трудностями. Пенсионерка сжалилась и отдала ей 100 рублей, после чего незнакомка заявила, что видит на пожилой женщине порчу.

Понятное дело, порчу можно было снять. Гостья запросила за проведение магического обряда 15 тысяч рублей. Когда жительница райцентра принесла наличность, злоумышленница попросила также показать ей ювелирные украшения - дескать, на них также может лежать проклятье.

Пенсионерка безропотно передала мошеннице несколько колец и цепочку, после чего мнимая ведунья стала проводить «ритуал очищения». Она зажгла свечи, бумагу и начала прикасаться к телу пенсионерки яйцом, якобы «выкатывая порчу». Затем аферистка забрала деньги и ювелирные изделия, пообещав вернуть украшения после проведения над ними дополнительного обряда.

Через нескольких дней эта особа вновь заявилась к «подопечной» и поинтересовалась ее самочувствием. В ходе беседы она спросила, не осталось ли у женщины еще каких-либо ювелирных изделий. Пенсионерка принесла ей пару сережек, кулон и печатку. Тут же последовал знакомый ритуал избавления от напастей, после которого злоумышленница покинула жилище с новой золотой добычей.

В течение трех месяцев пожилая женщина ждала возврата ювелирных украшений, после чего обратилась в полицию. В результате проводимых мероприятий полицейские задержали 28-летнюю аферистку по месту жительства в Рязанской области, она сразу же выдала все похищенное имущество.

Как отмечается в информации МВД по РМ, фигурантка дела в 2021 году уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в отношении жительницы Атюрьевского района. Свою вину она признала полностью.

Приговором суда ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.