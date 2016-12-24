Пятимиллионный гость выставки «Россия» сможет увидеть резиденцию Деда Мороза

17 января Международную выставку-форум "Россия" посетил пятимиллионный гость. Им стала семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева, приехавшая на выставку вместе с мамой, папой и младшим братом. Семья получила памятный подарок от АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"» и Правительство Вологодской области — сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг с персональной экскурсией и фотосессией.

«Новогодние праздники постепенно завершаются. И для тебя, Полиночка, они заканчиваются большим чудом. Ты стала пятимиллионным посетителем Выставки Россия. И благодаря этому повезет и твоим родителям и братишке — всей вашей дружной семье. Мы за вас очень рады!» — поздравила победительницу и всю семью Дмитриевых генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"» Наталья Виртуозова.

Пятимиллионному посетителю организовали экскурсию по Павильону № 75, в том числе по экспозиции Вологодской области. Познакомили с настоящим Дедом Морозом, который лично пригласил семью Дмитриевых в гости. Они пообещали, что приедут все вместе: главная победительница семилетняя Полина, старший сын Коля, который остался дома, и младший Дима.

«Полиночка, вместе с родителями, с братиком мы приглашаем вас в новогоднюю сказку — к нам на родину Дедушки Мороза в Великий Устюг всей семьей. Ждем вас и от души поздравляем», — сказал заместитель Губернатора Вологодской области Сергей Жестянников.

Мама семейства Светлана Дмитриева заявила, что просто не верит случившемуся чуду.

«У меня слезы, смотрите, от радости и неожиданности. Мы просто поехали с семьей в отпуск. Решили погулять по Выставке в Москве — все говорят, как тут красиво. И тут такое событие! Мы еще сами не верим, что это все на самом деле!» — сказала Светлана Дмитриева.

С каждой неделей число посетителей площадки возрастает — если между приходом на Выставку трех- и четырехмиллионного посетителей прошло 18 дней, то пятый миллион гостей Выставка приняла всего за 12 дней.

Четырехмиллионной посетительницей Выставки стала Дарья Молодцова из Тулы. Вместе с супругом и друзьями она приехала на ВДНХ в Москву 5 января. Дарье достались в подарок сертификаты на посещение лучших виноделен и виноградников России и туристическую поездку по Краснодарскому краю. Миллионный гость — Светлана Сулейманова из Пензы — побывала на Выставке 15 ноября, получив в подарок билеты на балет «Щелкунчик» и поездку в Москву.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля.