В Саранске открылся Штаб общественной поддержки РМ

В Саранске 17 января открылся Штаба общественной поддержки Республики Мордовия. Здесь каждый житель региона сможет предложить к реализации свои гражданские инициативы, найти наставников для воплощения в жизнь идей, а также получить компетентную поддержку. В открытии штаба принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Руководитель Штаба общественной поддержки Республики Мордовия Сергей Вдовин рассказал, что площадка создана для привлечения активных граждан разных возрастов -тех, кому небезразлична судьба России и Мордовии, социально-экономическое развитие нашего региона и повышение уровня качества жизни населения. Площадка многофункциональная: здесь есть зоны для обсуждения идей, презентации проектов – сегодня это особенно актуально в связи с реализацией целого ряда федеральных грантовых проектов.

«В непростое, неординарное время мы получили место, куда каждый может прийти со своими идеями, воплотить их, здесь помогут написать гранты. Очень много институтов, которые помогают получить финансирование на разные проекты. Мы в этом преуспеваем!» - сказал он.

Артём Здунов осмотрел выставку декоративно-прикладного искусства учащихся детских художественных школ Саранска, детскую зону, организованные в штабе. В одном из залов проходил мастер-класс по изготовлению окопных свечей для участников СВО, в соседнем помещении – групповой тренинг для многодетных родителей с детьми. Участники тренинга поделились впечатлением: «Здесь очень комфортно!» Малышам руководитель республики подарил сладкие подарки.

На прием граждан, который проводила председатель Совета депутатов городского округа Саранск Татьяна Шукшина, многодетная мать из Саранска Ольга Зубкова пришла за помощью в решении общественной проблемы – создании детской площадки для группы домов в спальном районе столицы.

Для студентов Саранского политехнического техникума организовали мастер-класс по оказанию первой помощи. Артём Здунов поддержал: «Когда я встречался с нашими бойцами, понял, насколько важно иметь такой навык. Учитесь, в любой жизненной ситуации вам он может пригодиться».

В штабе в этот день состоялась встреча ветеранов боевых действий с учащимися саранских школ – юнармейцами и кадетами. Приветствуя молодежь, руководитель региона обратил внимание, что важнейшее направление сейчас – выдержать информационный удар: «Будут стараться расшатывать ситуацию, находить пособников, которые готовы поступиться своей совестью и выступить против своей Родины. Прошу вас быть сплоченными: среди нас нет плохих людей, нет предателей». Он привел в пример молодым людям героев, которые с гордостью и честью отстаивают интересы России в ходе специальной военной операции.

«Важно держать активную позицию. Предлагайте! Если видите какую-то несправедливость - говорите об этом! Штаб общественной поддержки – это место, куда можно прийти и выразить свою позицию. От вас очень много зависит!» - подчеркнул Глава Мордовии.

Члены регионального отделения общественной организации ветеранов войск правопорядка ПФО по РМ «Честь, слава, наследие – связь поколений» поделились с молодыми людьми историями своего служения Родине. Участник двух чеченских войн, кавалер двух орденов Мужества, награжденный также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени», Вячеслав Басалаев рассказал о своем пути в правоохранительных органах, о том, за что получил высокие награды.

На вопрос одного из кадетов, что для него значит слово «Родина», ответил: «Для кого-то это место, где человек родился, для других – воспоминания из детства, время, проведенное с матерью и отцом. Это всегда остается в наших сердцах».

Глава Мордовии дополнил: «Главное, когда человек себя ассоциирует со своей Родиной. Важно, когда он защищает ее».

Ветеран ОМОНа, участник войн на Северном Кавказе, награжденный медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», Александр Беляйкин поделился: он не мог не принять участие в СВО.

«Я более 30 лет служил Родине, защищал свою страну. Считаю, что СВО – это возвращение наших исконно русских земель. Люди там до сих пор хранят традиции. А им запрещали праздновать День Победы, День защитников Отечества. Это неправильно! – рассказал Александр Петрович. – Войска ВСУ практически опустошили территории, нам приходилось делиться с местными жителями продуктами. Российский солдат всегда поделится последним, так мы воспитаны!»

На вопрос школьницы о том, какими чертами должен обладать герой страны, ветеран ответил: «Уважением и любовью к стране, людям, родителям. Если у человека не будет любви, он ничего не сможет сделать. Любовь всегда побеждает».

В завершение встречи председатель местного отделения межрегиональной общественной организации ветеранов войск правопорядка ПФО по Мордовии Александр Антипов подчеркнул: «Российский народ – победитель, это у нас в генах, это идет из поколения в поколение. Вам нужно сохранить эту историческую традицию во имя будущего».