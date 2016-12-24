В Мордовии отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ

Как сообщает Роспотребнадзор по РМ, по данным оперативного мониторинга за заболеваемостью гриппом и ОРВИ за вторую неделю нового года в республике за медицинской помощью обратились 4832 больных, в том числе детей до 14 лет – 2864 человека.

В эпидемический процесс на сегодня вовлечены все возрастные группы населения с преобладанием детей до 14 лет, удельный вес которых составил 59,3%.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена циркуляцией респираторных вирусов как гриппозной, так и не гриппозной этиологии. При этом, доля вирусов гриппа в общей структуре составила 49,7%.

Вирус гриппа очень легко передается. Самый распространенный путь передачи инфекции - воздушно-капельный.

Основным источником инфекции является больной человек, эпидемическая опасность которого напрямую связана с выраженностью таких симптомов, как кашель и насморк, при которых вирус выделяется во внешнюю среду, в результате чего заражаются окружающие больного люди.

Вокруг больного образуется зараженная зона с максимальной концентрацией аэрозольных частиц с вирусом. Дальность их рассеивания обычно не превышает 2 - 3 м.

Восприимчивость людей к вирусам гриппа высока. Чаще всего болеют дети, у которых еще не выработан, так называемый «грунт» иммунитет к вирусам гриппа и к вирусам, вызывающим множество других респираторных вирусных инфекций.