В Мордовии отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ

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Как сообщает Роспотребнадзор по РМ, по данным оперативного мониторинга за заболеваемостью гриппом и ОРВИ за вторую неделю нового года в республике за медицинской помощью обратились 4832 больных, в том числе детей до 14 лет – 2864 человека.
В эпидемический процесс на сегодня вовлечены все возрастные группы населения с преобладанием детей до 14 лет, удельный вес которых составил 59,3%.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена циркуляцией респираторных вирусов как гриппозной, так и не гриппозной этиологии. При этом, доля вирусов гриппа в общей структуре составила 49,7%.
Вирус гриппа очень легко передается. Самый распространенный путь передачи инфекции - воздушно-капельный.
Основным источником инфекции является больной человек, эпидемическая опасность которого напрямую связана с выраженностью таких симптомов, как кашель и насморк, при которых вирус выделяется во внешнюю среду, в результате чего заражаются окружающие больного люди.
Вокруг больного образуется зараженная зона с максимальной концентрацией аэрозольных частиц с вирусом. Дальность их рассеивания обычно не превышает 2 - 3 м.
Восприимчивость людей к вирусам гриппа высока. Чаще всего болеют дети, у которых еще не выработан, так называемый «грунт» иммунитет к вирусам гриппа и к вирусам, вызывающим множество других респираторных вирусных инфекций.
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