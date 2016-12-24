Муниципальные служащие из Мордовии могут воспользоваться новым цифровым порталом

В России запустился портал Муниципалитеты.рф, который станет многофункциональным помощником для специалистов местного самоуправления и облегчит им выполнение задач. Презентация прошла на муниципальном форуме «Малая Родина – сила России».

Запуск портала стал первым этапом создания единой цифровой платформы для муниципальных служащих. Функционал разработан на основе пожеланий сотрудников органов власти, которые были озвучены в рамках Совета при Президенте по развитию местного самоуправления. АНО «Диалог Регионы», являющийся разработчиком проекта, также определил ключевые разделы на основе проведенного социологического исследования.

«С каждым годом нагрузка на муниципальных служащих растет. Мы видим это, в том числе по росту количества обращений. Ежемесячно россияне направляют около 500 тыс. сообщений в органы власти, 70% из них находятся в зоне ответственности муниципалитетов. Это сформировало запрос на появление единого портала с сервисами, которые помогают оптимизировать рабочие процессы», – рассказал гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Сейчас портал включает 8 цифровых инструментов. К примеру, «Правовой вектор» предоставляет доступ к основным юридическим материалам, необходимым для работы муниципального служащего, а чат-бот позволяет проконсультироваться с юристами. «Муниципальный навигатор» обеспечивает доступ к регулярно обновляемой базе мер господдержки. В данный момент он включает сведения о 42 мерах.

«Муниципальный диалог» нацелен на работу с проблемным полем для выработки решений на самом высоком уровне, а «Муниципальная академия» предоставляет доступ к образовательным курсам и программам для повышения квалификации.

Ознакомиться с остальными инструментами можно на Муниципалитеты.рф. Портал будет регулярно дополняться новой информацией.