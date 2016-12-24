В Мордовии осужденные женщины мастерили снеговиков на конкурсе

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН по РМ в рамках кружка декоративно-прикладного творчества прошел конкурс на изготовление из подручных средств лучшего снеговика.

Принявшие участие в творческом состязании осужденные женщины креативно подошли к поставленной задаче и смастерили оригинальные фигурки.

Отмечается, что проведение такого рода мероприятий позволяет раскрыть дремлющие в заключенных таланты, развить усидчивость и стрессоустойчивость.