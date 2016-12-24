В Мордовии осужденные женщины мастерили снеговиков на конкурсе

«Шумбрат, Мордовия!»
В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества
В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН по РМ в рамках кружка декоративно-прикладного творчества прошел конкурс на изготовление из подручных средств лучшего снеговика.
Принявшие участие в творческом состязании осужденные женщины креативно подошли к поставленной задаче и смастерили оригинальные фигурки.
Отмечается, что проведение такого рода мероприятий позволяет раскрыть дремлющие в заключенных таланты, развить усидчивость и стрессоустойчивость.
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В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества
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