В Мордовии осужденные женщины мастерили снеговиков на конкурсе

Репортер

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН по РМ в рамках кружка декоративно-прикладного творчества прошел конкурс на изготовление из подручных средств лучшего снеговика.

Принявшие участие в творческом состязании осужденные женщины креативно подошли к поставленной задаче и смастерили оригинальные фигурки.

Отмечается, что проведение такого рода мероприятий позволяет раскрыть дремлющие в заключенных таланты, развить усидчивость и стрессоустойчивость.

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