В Чамзинке власти заплатят пенсионерке компенсацию за укус бродячей собаки

Прокуратура Чамзинского района провела проверку по обращению жительницы поселка Чамзинка о причинении вреда ее здоровью.

Было установлено, что в сентябре 2023 года 75-летняя женщина, возвращаясь вечером домой, подверглась нападению бродячей собаки. При этом, псина кидалась и на других жителей райцентра.

Полномочия по организации отлова животных без владельцев законодательством возложены на органы местного самоуправления.

По иску прокуратуры суд взыскал с Администрации Чамзинского района компенсацию морального вреда, причиненного пенсионерке укусом безнадзорной собаки, в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры в адрес главы района вынесено частное определение о принятии дополнительных мер, направленных на обращение с безнадзорными животными.