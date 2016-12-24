В городе Ковылкино во время пожара в квартире погибла женщина

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По информации Следственного комитета по РМ, вечером 15 января в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании в одной из квартир в жилом доме по улице Желябова в городе Ковылкино.
Было установлено, что в квартире находилась компания из нескольких человек, когда случился пожар. Прибывшие оперативно на место сотрудники ГУ МЧС по РМ спасли из квартиры трех человек, в том числе хозяина жилья, которые в настоящее время находятся в больнице. В результате произошедшего погибла находившаяся в квартире 41-летняя местная жительница.
По данному факту организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение причин и обстоятельств произошедшего. С целью установления точной причины смерти погибшей назначена судебно-медицинская экспертиза.
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