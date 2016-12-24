В Саранске прокуратура помогает участнику СВО защитить жилищные права

В соответствии с законодательством, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимавшие участие в специальной военной операции имеют преимущественное право на обеспечение жилыми помещениями.

Проведенной прокуратурой Октябрьского района проверкой по обращению гражданина было установлено, что заявитель является участником специальной военной операции и в свое время остался без попечения родителей. При этом, Администрацией Саранска ему жилое помещение не предоставлено.

В этой связи прокуратурой района в суд было предъявлено исковое заявление о возложении на городскую Администрацию обязанности обеспечить участника специальной военной операции благоустроенным жилым помещением с учетом его преимущественного права.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.