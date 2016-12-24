В Мордовии начинающий водитель учинил ДТП на «встречке»

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По информации Госавтоинспекции республики, 15 января на дороге в Кадошкинском районе в лобовую сошлись две иномарки.
В 14 часов 33 минуты на автодороге «Рузаевка – Ковылкино – Торбеево» 26-летний водитель автомобиля «Шевролет Лачетти» не обеспечил безопасный скоростной режим, не учел дорожные и метеорологические условия и не справился с управлением. Его автомашина вылетела на полосу встречного движения и врезалась в кроссовер «Ниссан Х-трейл» под управлением 55-летнего мужчины.
В результате столкновения транспортных средств, водитель «Шевролет Лачетти», а также водитель и 64-летняя пассажир «Ниссан Х-трейл» с различными травмами были госпитализированы в Ковылкинскую центральную районную больницу.
Виновник ДТП трезв, у водителя «Ниссан Х-трейл» взята кровь на анализ.
Отмечается, что у 26-летнего парня небольшой стаж вождения - с 2023 года. При этом, за свою короткую автомобильную «карьеру» он уже 6 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
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