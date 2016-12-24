Ремонт саранской гимназии №20 обошелся почти в 50 миллионов рублей

Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Асабин.

«В Саранске после новогодних праздников вернулись на занятия в свою школу учащиеся Гимназии №20 имени Героя Советского Союза В.Б. Миронова.

В школе полностью завершен капитальный ремонт стропильной системы, кровли. Отремонтированы классы, актовый и спортивный залы.

Благоустроена прилегающая территория. Отремонтирована входная группа школы: заменено крыльцо, оборудован пандус для маломобильных групп населения.

Все работы проведены за счет средств местного бюджета, общая сумма расходов составила 49,6 млн рублей.

Проведение ремонтных работ в гимназии стало возможным благодаря поддержке Главы Республики Мордовия Артёма Алексеевича Здунова и Правительства РМ».