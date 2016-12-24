Мордовскую колонию посетили представители ЦДУМ РМ

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Исправительную колонию №12 УФСИН по РМ посетили представители Центрального духовного управления мусульман республики - Шамиль Сабитов и Наиль Вагапов.
Визит духовенства по традиции включал в себя чтение лекций по духовно-нравственному воспитанию и просвещению осужденных мусульман, ответы на задаваемые вопросы. В библиотеку и молитвенную комнату исправительного учреждения были переданы комплекты религиозной литературы.
Стоит отметить, что взаимодействие между пенитенциарным ведомством республики и Центральным духовным управлением мусульман Мордовии осуществляется на протяжении ряда лет, способствуя самосовершенствованию осужденных, формированию у них стремления к исправлению имеющихся негативных качеств.
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