Мордовскую колонию посетили представители ЦДУМ РМ

Исправительную колонию №12 УФСИН по РМ посетили представители Центрального духовного управления мусульман республики - Шамиль Сабитов и Наиль Вагапов.



Визит духовенства по традиции включал в себя чтение лекций по духовно-нравственному воспитанию и просвещению осужденных мусульман, ответы на задаваемые вопросы. В библиотеку и молитвенную комнату исправительного учреждения были переданы комплекты религиозной литературы.



Стоит отметить, что взаимодействие между пенитенциарным ведомством республики и Центральным духовным управлением мусульман Мордовии осуществляется на протяжении ряда лет, способствуя самосовершенствованию осужденных, формированию у них стремления к исправлению имеющихся негативных качеств.