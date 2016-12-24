В Мордовии полицейские обнаружили у сельчанина четыре мешка с марихуаной

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Как сообщает МВД по РМ, в Ковылкинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины за незаконное хранение наркотических средств.
11 января оперативниками УНК была получена информация о возможном хранении жителем деревни Новое Лельево запрещенных веществ. Во время обследования в сарае мужчины полицейские обнаружили четыре мешка с марихуаной общим весом 1 килограмм 360 граммов.
Как пояснил подозреваемый, осенью прошлого года он на заброшенном поле собрал коноплю, после чего высушил и спрятал в надворных постройках с целью дальнейшего личного потребления.
Свою вину в совершенном преступлении запасливый любитель «травки» не отрицает.
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