В Мордовии полицейские обнаружили у сельчанина четыре мешка с марихуаной

Как сообщает МВД по РМ, в Ковылкинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины за незаконное хранение наркотических средств.

11 января оперативниками УНК была получена информация о возможном хранении жителем деревни Новое Лельево запрещенных веществ. Во время обследования в сарае мужчины полицейские обнаружили четыре мешка с марихуаной общим весом 1 килограмм 360 граммов.

Как пояснил подозреваемый, осенью прошлого года он на заброшенном поле собрал коноплю, после чего высушил и спрятал в надворных постройках с целью дальнейшего личного потребления.

Свою вину в совершенном преступлении запасливый любитель «травки» не отрицает.