Для муниципальных служащих появился свой цифровой портал

Портал Муниципалитеты.РФ станет мультифункциональным помощником для специалистов местного самоуправления и облегчит им выполнение текущих задач. Презентация нового проекта прошла в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».



Портал, презентованный сегодня, является первым этапом создания единой цифровой платформы для муниципальных служащих. Его функционал выстроен на основе пожеланий сотрудников органов власти, озвученных в рамках Совета при Президенте по развитию местного самоуправления. Ключевые разделы были определены на основе социологического исследования разработчика проекта, головной организации Центров управления регионами — АНО «Диалог Регионы». Предлагаемые цифровые инструменты помогут эффективнее выстроить работу муниципальных служащих.

По словам генерального директора «Диалога» Владимира Табака, предлагаемые цифровые инструменты помогут эффективнее выстроить работу муниципальных служащих.



«Портал — это цифровой помощник для муниципальных служащих, который поможет не только оптимизировать их работу, но и обеспечить информационную, экспертную поддержку на всех ее этапах. Глобально это портал для коммуникации сообщества профессионалов. С его помощью муниципальные служащие могут представить свои наработки для их масштабирования. В прошлом году 25 таких предложений вошли в перечень поручений Президента России. Теперь делиться идеями и изучать опыт коллег можно на единой площадке», — отметил гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Портал Муниципалитеты.РФ является надстройкой к существующим сервисам, которые были разработаны при поддержке ведущих организаций в системе муниципального управления. Координацию создания портала обеспечивала Администрация Президента России. Разработку сервисов также осуществляли: ВАРМСУ, ВШГУ РАНХиГС, инновационный центр «Сколково» и правовая система «Консультант Плюс».

На данный момент ресурс включает в себя восемь цифровых инструментов, среди них:

Сервис «Правовой вектор» интегрирован с «Консультант Плюс» и обеспечивает доступ к основным юридическим материалам, которые необходимы для работы муниципального служащего. Сервис содержит следующие разделы: правовая база, законодательный дайджест (ежемесячный), правоприменительная практика, консультации. Более 100 нормативных правовых актов сервис обновляет автоматически. Он предоставляет возможность получить ответы на вопросы в чат-боте или воспользоваться консультацией юриста.

«Муниципальный навигатор» содержит регулярно обновляемую базу мер господдержки и конкурсов с автоподбором по гибкому фильтру, а также банк готовых решений с пошаговыми инструкциями. На сегодняшний день «Муниципальный навигатор» предоставляет сведения о 42-х мерах поддержки. Также на портале представлена подборка историй успеха с примерами реализованных проектов за счет использования существующих возможностей.

Сервис «Муниципальные практики» обеспечивает формирование комьюнити для общения и обмена опыта муниципальных служащих и предоставляет доступ к лучшим практикам муниципального уровня. В рамках него пользователь может получить помощь экспертов, которые уже внедрили выбранную практику, в формате наставничества и получить дополнительную экспертизу.

Сервис «Муниципальный диалог» нацелен на сбор информации по проблемному полю работы муниципальных органов власти. Он также аккумулирует аналитику для выработки решений на федеральном уровне. В рамках сервиса будут создаваться федеральные проектные команды по направлениям, в которых принять участие может каждый.

Сервис «Муниципальная академия» предоставляет доступ к образовательным курсам и программам для повышения квалификации. Инструмент позволяет провести анализ компетенций и выстраивание траектории развития в ходе обучения. В рамках сервиса предусмотрена бесшовная интеграция с образовательной платформой ВШГУ РАНХиГС, где пользователям будут доступны десятки образовательных курсов и программы повышения квалификации. Также пользователи смогут обучиться по программам, разработанным АНО «Диалог Регионы» в рамках платформы «Диалог ПРО».

Портал рассчитан на 715 тысяч активных пользователей (это главы муниципальных образований, муниципальные служащие, муниципальные депутаты, сотрудники муниципальных организаций). Для пользователей был создан интуитивно понятный интерфейс и предусмотрена быстрая регистрация, в том числе через социальные сети. Он содержит в себе полезные сервисы, лучшие практики и возможности получения помощи экспертов.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве до 12 апреля.