Сотрудники Госавтоинспекции и прокуратуры оценили состояние улично-дорожной сети Саранска

Наш город

15 января сотрудники отдела дорожно-технического надзора Госавтоинспекции МВД по РМ совместно с представителем прокуратуры Ленинского района Саранска провели обследование эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города на предмет ее соответствия обязательным требованиям законодательства в области безопасности дорожного движения.

Как отмечается, в ходе были обследования выявлены многочисленные нарушения зимнего содержания улично-дорожной сети - зимняя скользкость на проезжей части, сужение проезжей части, формирование снежных валов на пешеходных переходах и в непосредственной близости от них. Подходы к пешеходным переходам не расчищены от снега.

В отношении собственника автомобильных дорог возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ.

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