В Мордовии благодаря нацпроекту жители аварийных домов переезжают в новостройки

В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Мордовии в прошлом году приоритетным способом переселения граждан из аварийных домов стало приобретение жилых помещений у застройщиков.

В 2023 году расселено 1,69 тысячи человек из 32,5 тысяч кв. м. аварийного жилищного фонда. Взятые на себя республикой обязательства по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, выполнены в полном объеме.

Кроме того, с 2025 года планируется реализация мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу с 1 января 2017 г. по 1 января 2022 г.