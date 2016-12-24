В строящейся Саранской коррекционной школе идет отделка фасада

О хоте работ по строительству трех объектов образования в рамках федеральных и национальных проектов в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

«В Республике Мордовия в 2024 году планируется завершение строительства трех объектов образования в рамках федеральных и национальных проектов, инициированных Президентом нашей страны В. В. Путиным.

Одним из них является Саранская коррекционная общеобразовательная школа-интернат I и II вида, где в настоящие время производятся работы по устройству фасада, а также завершается установка отопительной системы.

Продолжаются работы по строительству школы на 600 мест в северо-восточной части г. Саранска и нового корпуса на 165 мест в МБОУ «Белозерьевская СОШ» Ромодановского муниципального района. Сейчас строители ведут работы по монтажу фундамента, вертикальной гидроизоляции, плит перекрытия подвала и кирпичной кладке наружных стен первых этажей будущих школ.

Министерству строительства следует ускорить темпы работы на объектах, сохранив при этом качество их выполнения, а также во взаимодействии с Министерством образования продолжить осуществлять контроль за соблюдением графиков строительных работ».