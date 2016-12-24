В селе Яковщина Рузаевского района восстановили храм иконы Божией Матери «Знамение»

В селе Яковщина Рузаевского района завершились работы по восстановлению храма иконы Божией Матери «Знамение». Он был построен помещиками Кожиными в конце XVIII века в память о родных, погибших во время Пугачевского бунта.

Спустя столетие здесь появилась большая женская Вознесенская обитель. Монастырь закрыли в 1918 году, началось его разрушение. Сохранились только стены Знаменского храма. В начале 2019 года начались работы по восстановлению этой каменной церкви. Они велись силами и за счет средств прихожан.

14 января Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий освятил храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» и возглавил Божественную Литургию в новоосвященной церкви. После богослужения он обратился к жителям и гостям Рузаевского района со святительским напутствием и поздравлениями. Архипастырь отметил епархиальными наградами инициаторов, участников и помощников большого дела по восстановлению храма.



«Белоснежную церковь после реконструкции не узнать. Еще два года назад на этом месте были руины. Богослужения приходилось проводить почти в полевых условиях. Благодарю всех земляков, потрудившихся в большом и великом деле. Молимся за нашу Победу!» - сказал Глава Мордовии Артём Здунов.