В Саранске нетрезвая барышня за рулем иномарки спровоцировала ДТП с участием трех авто

По информации Госавтоинспекции республики, ночью 14 декабря 21-летняя нетрезвая девушка не имеющая прав (водительское удостоверение ей не выдавалось), колесила по городу за рулем автомашины «КИА Рио».

Около часа ночи на ул. Севастопольской она не справилась с рулевым управлением и выехала на полосу встречного движения, в результате чего произошло касательное столкновение с автомашиной «КИА Церато». После этого «КИА Рио» отбросило на автомашину «Ниссан Тиана».

Пострадавшая виновница ДТП из «КИА Рио» и 40-летний водитель иномарки «Ниссан Тиана» с различными травмами доставлялись в Республиканскую клиническую больницу № 4.

В отношении безрассудной барышни было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления).