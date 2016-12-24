В Саранске прошел традиционный автомобильный Крестный ход

Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии приняли участие в автомобильном Крестном ходе, который был организован представителями Саранской Епархии Русской Православной церкви, общественной организацией «Союз православной молодежи Мордовии» и Молодежным братством «Трезвение».

Как отмечают в Госавтоинспекции, основная цель Крестного хода - призвать жителей и гостей города к сохранению здорового образа жизни, а также еще раз напомнить гражданам, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Начался крестный ход в Свято-Феодоровском кафедральном соборе, где председатель Епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению иерей Владимир Самарин и проректор Саранской Духовной Семинарии протоиерей Павел Горбунов отслужили молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша», которую верующие просят об избавлении от пагубных зависимостей - алкоголизма, наркомании, игромании и т.п.

После построения колонны, состоящей из 20 автомобилей, участники Крестного хода от Кафедрального собора отправились по маршруту в форме креста для молитвенного ограждения города.

В ходе мероприятия водители совершили остановки в самых отдаленных уголках четырех районов города. На каждой из остановок священнослужители Саранской епархии читали акафист Божией Матери.

Автомобильный Крестный ход завершился елеопомазанием, после которого священники и полицейские призвали участников мероприятия вести здоровый образ жизни, а также вместе бороться за безопасность на дорогах, не допуская на них появления нетрезвых водителей.