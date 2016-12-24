Школьникам и педагогам Мордовии стали доступны новые функции Сферума в «VK Мессенджере»

Разработчики сервиса Сферум в приложении «VK Мессенджер» представили новые функции для учителей, школьников и родителей. Здесь появился раздел «Награды», который позволит педагогам мотивировать и поощрять учеников за достижения в учебе, спорте и внеучебной деятельности.

На сегодняшний день в сервисе представлены 6 наград: «Звездный час» – за отличный доклад, «Хочу все знать» – за активную работу на уроке, а «Надежным помощником» может стать тот ученик, который выручил одноклассников. Предусмотрены также специальные знаки отличия для победителей городской олимпиады – «Пришел, увидел, все решил» и обладателей спортивных достижений – «Чемпионский настрой» и «Школьный чемпион» – за активность на уроке физкультуры или победу на спортивном соревновании от лица школы.

Каждую награду ученик может получить один раз, и она всегда будет видна в его профиле. Выдать награду можно в чате класса или в личной переписке.

Помимо этого, в Сферум добавили возможность расшифровки видеозвонков. Она поможет оперативно получать протоколы педагогических совещаний и родительских собраний в текстовом виде. Также разработчики представили функцию важных сообщений, которая позволит не пропустить нужную и актуальную информацию в учебных чатах.

«Цифровые инструменты помогают педагогам в организации учебного процесса и снимают с них часть рутинных задач. Функция важных сообщений позволяет не упустить самое необходимое в объемной переписке, а возможность расшифровки видеозвонка – получить текстовый протокол онлайн-совещания или родительского собрания. Кроме того, учеников можно мотивировать не только высокими оценками, но и специальными наградами прямо в Сферуме», – рассказал руководитель сервиса Рубен Акопов.

Напомним, что учебный профиль Сферум в «VK Мессенджере» – это информационно-коммуникационный сервис, созданный для общения учителей, учеников и родителей в едином защищенном пространстве, а также для других образовательных целей. Он помогает сделать традиционное образование более эффективным и современным, но при этом не заменяет его.