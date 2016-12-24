В Саранске на Крещение оборудуют несколько купелей

Пополнение автопарка
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Об этом в телеграм сообщил мэр столицы Мордовии Игорь Асабин.
«Для крещенских купаний 18-19 января будут оборудованы временные купели на открытых водоемах и купели на святых источниках в следующих местах:
- водоем «Лесное озеро»
- водоем в районе «Огни Саранска»
- водоем в с. Макаровка (район Иоанно–Богословского монастыря)
- водоем у стадиона «Старт»
- водоём «Зеленая роща»
- святой источник Апостолов Петра и Павла (д. Полянки)
- святой источник во имя Казанской иконы Божией Матери (с. Куликовка).
В местах купания будут организованы пункты обогрева, раздача горячего чая, на открытых водоемах установят кабинки для переодевания.
Для обеспечения безопасности будет организовано дежурство сотрудников полиции, спасателей, медицинских работников».
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