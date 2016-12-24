В Саранске на Крещение оборудуют несколько купелей

Об этом в телеграм сообщил мэр столицы Мордовии Игорь Асабин.

«Для крещенских купаний 18-19 января будут оборудованы временные купели на открытых водоемах и купели на святых источниках в следующих местах:

- водоем «Лесное озеро»

- водоем в районе «Огни Саранска»

- водоем в с. Макаровка (район Иоанно–Богословского монастыря)

- водоем у стадиона «Старт»

- водоём «Зеленая роща»

- святой источник Апостолов Петра и Павла (д. Полянки)

- святой источник во имя Казанской иконы Божией Матери (с. Куликовка).

В местах купания будут организованы пункты обогрева, раздача горячего чая, на открытых водоемах установят кабинки для переодевания.

Для обеспечения безопасности будет организовано дежурство сотрудников полиции, спасателей, медицинских работников».