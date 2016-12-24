В Мордовском заповеднике пройдет традиционный День Рысения

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3 февраля в Темниковском районе в Мордовском государственном природном заповеднике им. П. Г. Смидовича состоится День Рысения. Этот праздник проводится ежегодно в честь символа заповедника - Рыси.
В рамках мероприятия будет организована лыжная гонка. Также гостей ждут зимние активные игры, катание на снегоходах, экскурсии в музей природы и комплекс «Мы одна страна», конкурс снежных рисунков, квест «Рысиными тропами».
Также в День Рысения будет работать выставка-продажа изделий мастеров и откроется кулинарная улица.
Начало в 11:00. Участие бесплатное. Заявки принимаются по 1 февраля по телефону +7 (927) 641-94-56.
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