В Мордовском заповеднике пройдет традиционный День Рысения

3 февраля в Темниковском районе в Мордовском государственном природном заповеднике им. П. Г. Смидовича состоится День Рысения. Этот праздник проводится ежегодно в честь символа заповедника - Рыси.

В рамках мероприятия будет организована лыжная гонка. Также гостей ждут зимние активные игры, катание на снегоходах, экскурсии в музей природы и комплекс «Мы одна страна», конкурс снежных рисунков, квест «Рысиными тропами».

Также в День Рысения будет работать выставка-продажа изделий мастеров и откроется кулинарная улица.

Начало в 11:00. Участие бесплатное. Заявки принимаются по 1 февраля по телефону +7 (927) 641-94-56.