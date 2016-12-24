Ветераны из Мордовии представляют нашу республику на всероссийском форуме «Вместе победим»

Пополнение автопарка
Артём Здунов вручил ключи от новых школьных автобусов и автомашин скорой помощи
Мероприятие организовано фондом «Защитники Отечества». Форум проходит в московском Конгрессно-выставочном центре «Патриот» с 14 по 17 января.
Его цель — вовлечение ветеранов СВО в общественные и государственные проекты, ориентированные на укрепление гражданского общества. Форум объединил более 400 делегатов из 89 субъектов России.
Мордовию представляют ветераны Сергей Крашенинников, Иван Волков, Миразым Исмаилов и Николай Кочегаров. «Очень почетно побывать на таком важном мероприятии, - признался Сергей Крашенинников. - Для нас это замечательная возможность увидеться с боевыми товарищами, обсудить вопросы патриотического движения и развития нашей прекрасной страны».
Для участников форума предусмотрена обучающая программа, а руководители региональных филиалов фонда поделятся лучшими практиками поддержки героев и семей погибших бойцов.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов вручил ключи от новых школьных автобусов и автомашин скорой помощи
«Ёлка желаний» и Артём Здунов исполнили мечту маленькой Алёны
В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества
В Доме Республики вручили высокие государственные награды
Перед Главой Мордовии жители региона озвучили проблемные вопросы