Ветераны из Мордовии представляют нашу республику на всероссийском форуме «Вместе победим»

Мероприятие организовано фондом «Защитники Отечества». Форум проходит в московском Конгрессно-выставочном центре «Патриот» с 14 по 17 января.



Его цель — вовлечение ветеранов СВО в общественные и государственные проекты, ориентированные на укрепление гражданского общества. Форум объединил более 400 делегатов из 89 субъектов России.



Мордовию представляют ветераны Сергей Крашенинников, Иван Волков, Миразым Исмаилов и Николай Кочегаров. «Очень почетно побывать на таком важном мероприятии, - признался Сергей Крашенинников. - Для нас это замечательная возможность увидеться с боевыми товарищами, обсудить вопросы патриотического движения и развития нашей прекрасной страны».



Для участников форума предусмотрена обучающая программа, а руководители региональных филиалов фонда поделятся лучшими практиками поддержки героев и семей погибших бойцов.