Саранская студентка продала свое выпускное платье в минус 300 тысяч рублей

В столице Мордовии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 18-летней местной жительницы. Об этом сообщает МВД по РМ.

По словам потерпевшей, в конце декабря она разместила на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже выпускного платья за 25 тысяч рублей. После этого с ней связалась потенциальная покупательница. Для перечисления предоплаты за товар она попросила девушку назвать код подтверждения, который пришел ей в СМС, что и сделала барышня.

Как будет установлено в последующем, с помощью кода злоумышленники смогли получить доступ к мобильному банку потерпевшей и перечислили 105 тысяч рублей с ее кредитной карты на ее же дебетовую. После этого мошенница сообщила студентке, что случайно ошиблась с суммой перевода и попросила вернуть обратно ее деньги. Получив уведомление о пополнении баланса, не распознавшая обман девушка выполнила просьбу собеседницы.

В дальнейшем «покупательница» еще дважды провернула аналогичный финансовый «фокус» с деньгами студентки – всякий раз ссылаясь на технический сбой. После чего перестала выходить на связь.

Таким образом, общая сумма причиненного потерпевшей ущерба составила 315 тысяч рублей. В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.