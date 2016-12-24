«Эмиссар» из Подмосковья получил 5 лет заключения за взятку начальнику мордовской колонии

Осенью прошлого года сотрудники УФСБ по РМ совместно с оперативниками отдела собственной безопасности регионального ФСИН задержали 37-летнего жителя Московской области, причастного к даче взятки руководителю одного из исправительных учреждений Мордовии.

По данным следствия, днем 13 ноября мужчина передал взятку в размере 250 тысяч рублей временно исполняющему обязанности начальника одной из исправительных колоний УФСИН по РМ за подготовку положительной характеристики на одного из осужденных для условно-досрочного освобождения. «Эмиссар» из Московской области просил за иностранного гражданина, отбывающего наказание за незаконный оборот наркотических средств.

Врио начальника колонии действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия и деньги взять отказался, а проситель был задержан с поличным при передаче денежных средств.

Судом по ходатайству следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По информации Следственного комитета по РМ, задержанный ранее был судим за совершение преступления против собственности, в ходе расследования мужчина вину признал.

Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 1 млн 250 тысяч рублей. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.