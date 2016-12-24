В Саранске пойдет под суд 50-летний владелец огнестрельных самоделок

Осенью прошлого года сотрудниками УФСБ по РМ совместно с оперативниками регионального МВД была пресечена противоправная деятельность 50-летнего жителя Саранска, причастного к незаконному хранению огнестрельного оружия.

В октябре при проведении оперативно-розыскных мероприятий в гараже фигуранта на улице Н.Эркая были обнаружены и изъяты самодельные пистолеты, которые он изготовил в 2014 и 2016 годах. Экспертиза признала их пригодными для стрельбы.

В ходе дознания мужчина рассказал, что испытание изготовленного оружия он проводил у себя в гараже - стрелял в обшивку стены. Свое увлечение «оружейник» тщательно скрывал от членов своей семьи и соседей, опасаясь привлечения внимания со стороны правоохранительных органов.

По выявленному факту в отношении умельца было возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия, которое сейчас направлено в суд для рассмотрения по существу.