В Саранске на две недели перекрывают движение транспорта по улице Строительной

По информации Администрации города, в целях обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения при выполнении работ по переустройству воздушной линии электропередачи, в Саранске с 08:00 12 января до 17:00 26 января будет ограничено движение транспортных средств по ул. Строительной.



Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб.