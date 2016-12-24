В Саранске на две недели перекрывают движение транспорта по улице Строительной

«Шумбрат, Мордовия!»
В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества
По информации Администрации города, в целях обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения при выполнении работ по переустройству воздушной линии электропередачи, в Саранске с 08:00 12 января до 17:00 26 января будет ограничено движение транспортных средств по ул. Строительной.
Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб.
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В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества
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