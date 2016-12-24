23-летнего жителя Саранска будут судить за капсулы с наркотой

По информации МВД по РМ, в октябре прошлого года в столице Мордовии на улице Гагарина инспекторами ДПС по подозрению в совершении административного правонарушения был остановлен автомобиль «БМВ». За рулем транспортного средства находился 23-летний местный житель. В салоне иномарки между передними сиденьями полицейские обнаружили прозрачный пакет с 11 капсулами с неизвестным веществом.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа доставила молодого человека в отдел полиции. Там парень пояснил, что внутри капсул находится наркотическое средство N-метилэфедрон, которое он планировал сбыть на территории Мордовии. Общая масса изъятого наркотика составила 6,17 граммов.

В ходе личного досмотра оперативники изъяли у задержанного еще 0,29 грамм запрещенного вещества.

В отношении молодого жителя Саранска было возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт и незаконное хранение наркотических средств. Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу.