Поздравление Главы Мордовии с Днём работника прокуратуры Российской Федерации

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Перед Главой Мордовии жители региона озвучили проблемные вопросы
Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Республики Мордовия!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша нелёгкая и ответственная работа направлена на защиту законности, прав и свобод граждан, обеспечение справедливости и борьбу с преступностью.
В региональной прокуратуре служат высокопрофессиональные сотрудники. Вы проводите большую работу по неукоснительному соблюдению законов, инициируете меры поддержки для населения. Мы вместе создаём благоприятный деловой климат в регионе, решаем наболевшие вопросы и достигаем положительных результатов. Выражаю искреннюю признательность за эффективное сотрудничество, за честность и принципиальность позиции!
От всей души желаю крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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