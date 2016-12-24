Поздравление Главы Мордовии с Днём работника прокуратуры Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Республики Мордовия!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша нелёгкая и ответственная работа направлена на защиту законности, прав и свобод граждан, обеспечение справедливости и борьбу с преступностью.

В региональной прокуратуре служат высокопрофессиональные сотрудники. Вы проводите большую работу по неукоснительному соблюдению законов, инициируете меры поддержки для населения. Мы вместе создаём благоприятный деловой климат в регионе, решаем наболевшие вопросы и достигаем положительных результатов. Выражаю искреннюю признательность за эффективное сотрудничество, за честность и принципиальность позиции!

От всей души желаю крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях!



Глава Республики Мордовия А. Здунов