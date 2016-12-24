Нацпроект помогает самозанятым в Мордовии развивать свое дело

В период новогодних праздников работала ярмарка самозанятых «Зимняя сказка», которая пользуется большим интересом среди жителей и гостей Саранска. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», ее проведение организовало Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес».

Ярмарка дает возможность приобрести оригинальные изделия ручной работы, которые самозанятые региона ежегодно представляют в широком ассортименте.

«Участие в ярмарке я принимала впервые. Всегда хотела попробовать такой формат реализации своей продукции, но не решалась. В этот раз все-таки подала заявку и сразу получила положительный ответ, – делится самозанятая Людмила Киушкина. – Хватило всего трех дней, чтобы распродать практически весь товар, значительно выросла и клиентская база».

О том, что когда-нибудь она станет бизнесвумен Людмила никогда не думала. Работала по найму, но однажды решила – нужно что-то менять и уволилась. Будучи домохозяйкой, стала увлекаться изучением трав и чаев. Так родилась идея самой создавать напиток, не похожий на другие. Сначала информацию черпала из интернета, но запустить бизнес знаний не хватало. Людмила прошла обучение и спустя полтора года получила заветный сертификат. Полученные знания позволили дать развитие собственному делу, выйти на новый уровень. Примечательно, что для изготовления своего чая она использует только натуральные продукты, собранные на мордовских просторах.

«Сажусь на велосипед и еду в поле. Там собираю ромашку, иван-чай, календулу, клевер и другие травы. Потом везу домой, ферментирую и собираю в чай. Все ингредиенты подбираю гипоаллергенные, чтобы можно было употреблять и взрослым, и детям, – рассказала самозанятая. – Это ведь кладезь полезных веществ. Иногда добавляю фрукты и ягоды. Чай получается очень ароматным и вкусным. А еще делаю полуфабрикаты с разными начинками, которые сегодня очень востребованы».

Ранее реализация проходила в основном через мессенджеры. Первый очный опыт состоялся как раз на ярмарке «Зимняя сказка», и успех не заставил себя долго ждать.

Ярмарка для Людмилы Киушкиной – настоящее открытие. Это не просто возможность быстро реализовать свой товар, но и огромный опыт: теперь она знает, как лучше упаковывать, переняла опыт единомышленников, приобрела новых клиентов, и уже ждет следующей ярмарки.

К слову, они проходят несколько раз в год и приурочены к праздникам. Следующая пройдет уже этой весной и будет посвящена Международному женскому дню.