В Саранске водитель автогрейдера в суде ответит за крупные наркотические запасы

По информации МВД по РМ, в Саранске завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков.

Осенью прошлого года сотрудники УНК получили оперативную информацию о возможном хранении запрещенных веществ 40-летним водителем автогрейдера. 6 ноября при досмотре мужчины полицейские обнаружили у него 23 грамма марихуаны. В дальнейшем в ходе обыска в подвале многоквартирного дома в Саранске, где он проживает, была изъята трехлитровая банка и мешок с марихуаной и коноплей - весом около 500 граммов.

В последующем в доме и надворных постройках в Большеигнатовском районе, где зарегистрирован любитель растительной дури, оперативники обнаружили еще несколько пакетов с марихуаной общей массой более килограмма.

По словам мужчины, наркосодержащее растение он собрал на заброшенном поле в Большеигнатовском районе с целью личного потребления. После этого часть наркотика он забрал с собой в Саранск, остальное оставил на хранение в бане.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Свою вину в совершенном преступлении он признал полностью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.