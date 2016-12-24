В Саранске в районе ТЭЦ-2 построят 8 многоквартирных домов

Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Асабин.

«В 2023 году в городском округе Саранск впервые принято решение о комплексном развитии территории в районе ТЭЦ-2.

Территория жилой застройки расположена в районе ТЭЦ-2, в квартале, ограниченном улицами Кооперативной, Вакеева, Центральной, Восточной.

Застройщиком является ООО «СЗ «Горница».

Проект комплексного развития одобрен на Градостроительном совете города, в нем предусматривается строительство 8 многоквартирных домов и расселение 3-х аварийных, расположенных в этой части городского округа.

Предусмотрено выделение зоны парковки для автовладельцев, оборудование дворовых пространств детскими игровыми комплексами, спортивными площадками, планируется озеленение территорий.

Район имеет социальную инфраструктуру в шаговой доступности: детский сад, школа, учреждение дополнительного образования.

Активная реализация проекта начнется со второй половины 2024 года».