В Саранске в районе ТЭЦ-2 построят 8 многоквартирных домов

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В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества
Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Асабин.
«В 2023 году в городском округе Саранск впервые принято решение о комплексном развитии территории в районе ТЭЦ-2.
Территория жилой застройки расположена в районе ТЭЦ-2, в квартале, ограниченном улицами Кооперативной, Вакеева, Центральной, Восточной.
Застройщиком является ООО «СЗ «Горница».
Проект комплексного развития одобрен на Градостроительном совете города, в нем предусматривается строительство 8 многоквартирных домов и расселение 3-х аварийных, расположенных в этой части городского округа.
Предусмотрено выделение зоны парковки для автовладельцев, оборудование дворовых пространств детскими игровыми комплексами, спортивными площадками, планируется озеленение территорий.
Район имеет социальную инфраструктуру в шаговой доступности: детский сад, школа, учреждение дополнительного образования.
Активная реализация проекта начнется со второй половины 2024 года».
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В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества
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