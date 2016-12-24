В Саранске 76-летняя пенсионерка была госпитализирована с травмами из салона автобуса

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По информации Госавтоинспекции республики, 10 января около 10 часов напротив дома № 1 по ул. Сураева-Королева в Саранске 58-летний водитель автобус «МАЗ», двигаясь в районе кольцевой развязки, совершил маневр поворота направо – в результате этого в салоне автобуса произошло падение пассажира.
76-летняя пострадавшая пенсионерка с различными травмами была госпитализирована из автобуса в Республиканскую клиническую больницу № 4. Водитель трезв.
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