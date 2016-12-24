В Мордовии набирают экскурсоводов на Всемирный фестиваль молодежи-2024

По информации Минэкономики РМ, приглашаются желающие стать частью главного молодежного события 2024 года – Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта этого года.

Как будет проходить набор в команду экскурсоводов?



До 15 января 2024 года участники регистрируются на сайте.

С 16 по 30 января будет отобрана тысяча претендентов. Они пройдут онлайн-обучение, изучат стандарт полезных поездок по программе «Больше, чем путешествие» и проверят свои знания на финальном тестировании.

В начале февраля эксперты-методисты и представители сообщества «Проводники смыслов» оценят работы участников.



400 специалистов, которые успешно пройдут все этапы, будут проводить экскурсии по тематическим маршрутам фестиваля. Заезд экскурсоводов начнется 15 февраля. По итогам работы на фестивале все они получат удостоверения о прохождении программы повышения квалификации.



Заявку можно оставить здесь: https://вфм-проводникисмыслов.рф/