Полпред Президента в ПФО поздравил жителей республики с Днем образования Мордовской автономии

10 января Мордовия отмечает День образования Мордовской автономии. С праздником жителей региона поздравил Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.



«Уважаемый Артём Алексеевич, поздравляю Вас и всех жителей Мордовии с Днем Республики. Этот праздник объединяет всех, кому дорога родная земля как важная и неотъемлемая часть большой страны. Уникальность любого региона не только в его трудовых достижениях, географических особенностях и славных традициях. Главное достижение – люди. Многие поколения жители одного из самых красивых регионов России объединяет трудолюбие, верность избранному делу, любовь к родине. Благодаря созидательной энергии жителей Мордовии за последние годы республика показывает достойные результаты в развитии промышленного производства и создании социальной инфраструктуры», - отметил в телеграмме Игорь Комаров.



Он добавил, что регион сегодня входит в число лидеров по выпуску оптиковолоконной продукции, интенсивно развивает фармацевтическую отрасль, успешно замещая импортную продукцию на отечественном рынке.



«Мордовия вносит огромный вклад в Победу в специальной военной операции. Жители всеми силами помогают бойцам, понимая, что поддержка тыла – важная составляющая общего успеха. Главное сегодня – не останавливаться на достигнутых результатах. Надо идти вперед, приумножая богатства родного края», - добавил Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО.



Он пожелал жителям Мордовии доброго здоровья, благополучия, новых побед и свершений на благо России.