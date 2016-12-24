Ветераны СВО провели «Урок мужества» в саранской школе №18

Ветераны специальной военной операции рассказали о мужестве ученикам саранской школы № 18. 53-летний Миразым и 25-летний Ренат Исмаиловы принимали участие в спецоперации в качестве добровольцев. После объявления частичной мобилизации отец и сын явились в военкомат, не дожидаясь повесток. Служили в одном взводе. У Миразыма был позывной «Батя», у Рената - «Татарин».

Во время штурма бригада Исмаиловых попала под минометный обстрел. Миразыму осколок снаряда угодил в руку, Ренату повредил ногу. Под непрекращающимися ударами противника отец и сын вытащили тяжело раненого сослуживца и доставили на точку эвакуации. За это Исмаилова-старшего удостоили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а Рената - медали «За Отвагу».

После госпиталя родственников демобилизовали. «Батя» вернулся в Саранск, а Ренат поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. 9 января они провели «Урок мужества» в саранской школе № 18, которую в 2014 году окончил Ренат. Мероприятие состоялось при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества» в Мордовии.

Бойцы рассказали о службе на передовой, взаимовыручке и патриотизме. Они пожелали детям быть достойными гражданами своей страны и любить Отечество. «Родина одна. И мы должны оберегать и защищать ее, как свою маму», - сказал курсант Исмаилов.

Также ветераны СВО передали в школьный музей вещи с фронта - котелок, фляжку, плащ-палатку, форму и шевроны российских военнослужащих. Эти предметы будут находиться в школе для сохранения исторической памяти.