Коллективу фольклорного ансамбля «Торама» вручена Благодарность Президента России

Президент России Владимир Путин объявил Благодарность фольклорному ансамблю «Торама» за большой вклад в проведение общественно значимых мероприятий и активную гражданскую позицию. Награду коллективу вручили в Москве 8 января.

С момента начала специальной военной операции ансамбль поддерживает российскую армию. Артисты дали уже более 30 концертов на линии фронта, в военных частях, полигонах. Выступали перед военнослужащими в Донецкой и Луганской народных республиках, на территории Мариуполя, в госпиталях. Из своей последней поездки они вернулись 31 декабря.

Есть у «Торама» добрая традиция. Перед тем, как снова отправиться к бойцам, коллектив собирает гуманитарный груз. Предприниматели, руководители предприятий, неравнодушные жители Мордовии передают для защитников Родины подарки, которые необходимы и полезны для ребят на передовой.

«Благодарность Президента – значимая оценка нашей работы. Но все это мы делаем не ради наград. Для нас очень важно не оставаться в стороне в сложное для страны время, внести свой вклад, поддержать ребят. Мы всего лишь делаем то, что говорит нам гражданский долг и любовь к Родине. Выступать перед участниками СВО – большая честь. Музыка имеет важное значение. Она разгружает, лечит, поднимает боевой дух. Именно в этом заключается наша главная цель. А национальная музыка несет особенную силу. Это замечаем и мы сами, и бойцы. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность Главе Мордовии Артёму Алексеевичу Здунову за поддержку в реализации наших концертных программ для военнослужащих», - сказал директор фольклорного ансамбля «Торама» Андрей Николаев.