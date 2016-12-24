В Мордовии проводится конкурс на лучший муниципальный каток

По инициативе Главы Мордовии Артёма Здунова в республике впервые проводится конкурс «Лучший муниципальный каток». Он стартовал в декабре минувшего года.

Комиссия будет оценивать катки по 16 критериям. В числе самых важных - наличие освещения, помещения для переодевания, проката коньков, точки общественного питания, удобное расположение и доступность для населения.

«Заявки для участия подали все районы, представив для оценки один лучший, по их мнению, сезонный каток, который соответствует критериям, утвержденным положением о конкурсе. Сейчас уже прошли оценку катки в Ардатовском, Атяшевском и Чамзинском районах. До 1 марта будут подведены итоги и награждены районы, которые займут 1, 2 и 3 места и получат денежные сертификаты на 500, 300 и 200 тысяч рублей соответственно», - сказала и.о. Министра спорта РМ Ольга Игошева.