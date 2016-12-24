Ушел из жизни бывший председатель Совета Министров Мордовской АССР Василий Учайкин

Василий Семёнович Учайкин прошел большой жизненный путь как государственный и общественный деятель республики. Занимал различные руководящие должности в системе государственной власти, а с 1978 по 1991 год возглавлял Совет Министров Мордовской АССР.

Глава Мордовии Артём Здунов отметил в телеграм:

«Ушел из жизни Василий Семёнович Учайкин - ветеран, настоящий патриот, преданный Мордовии. Человек - долга и чести. В 70-80 годы двенадцать лет возглавлял правительство Мордовской АССР. В последнее время с энтузиазмом занимался подготовкой книг об уроженцах республики, прославивших малую Родину. В них - вся его трепетная любовь к людям, к Мордовии, к жизни. Спасибо, Василий Семёнович, за пример настоящего служения. Вечная память».