Жители Саранска могут сдать ёлки и сосны на переработку

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Об этом в телеграм горожан оповестил мэр Саранска Игорь Асабин.
«С 8:00 до 17:00 ежедневно Городской зоопарк принимает ели и сосны, но при условии, что дерево не сухое».
Уточняется, что деревья пойдут на корм для животных, для этого они должны быть без украшений. Нужно полностью освободить ветки от мишуры, скотча и мелких деталей.
Пункт приема располагается у кассы зоопарка.
Телефоны - 8 927 175 35 04, 8 937 514 08 71.
«С 11 января хвойные деревья, которые украшали дома в новогодние праздники, можно также сдать в специальные пункты, организованные во всех районах города на местах елочных базаров. Обязательное условие - отсутствие мишуры, игрушек, гирлянд и прочих праздничных атрибутов.
Деревья можно сдать бесплатно по следующим адресам:
Ул. Веселовского 62а (в районе рынка «Ринг»)
Ул. Миронова 1а (в районе ТК «Данко»)
Ул. Косарева 50 ( ТК «Заречный»)
Ул. Ботевградская 80 (ТЦ «Ботевград»)
Ул. Кирова 71а (ТК «Кировский»)
Ул. Энгельса 11а (мини-рынок).
Деревья будут переработаны в компост - полезное удобрение, применяемое при озеленении города».
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