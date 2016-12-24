Жители Саранска могут сдать ёлки и сосны на переработку

Об этом в телеграм горожан оповестил мэр Саранска Игорь Асабин.

«С 8:00 до 17:00 ежедневно Городской зоопарк принимает ели и сосны, но при условии, что дерево не сухое».

Уточняется, что деревья пойдут на корм для животных, для этого они должны быть без украшений. Нужно полностью освободить ветки от мишуры, скотча и мелких деталей.

Пункт приема располагается у кассы зоопарка.

Телефоны - 8 927 175 35 04, 8 937 514 08 71.

«С 11 января хвойные деревья, которые украшали дома в новогодние праздники, можно также сдать в специальные пункты, организованные во всех районах города на местах елочных базаров. Обязательное условие - отсутствие мишуры, игрушек, гирлянд и прочих праздничных атрибутов.

Деревья можно сдать бесплатно по следующим адресам:

Ул. Веселовского 62а (в районе рынка «Ринг»)

Ул. Миронова 1а (в районе ТК «Данко»)

Ул. Косарева 50 ( ТК «Заречный»)

Ул. Ботевградская 80 (ТЦ «Ботевград»)

Ул. Кирова 71а (ТК «Кировский»)

Ул. Энгельса 11а (мини-рынок).

Деревья будут переработаны в компост - полезное удобрение, применяемое при озеленении города».