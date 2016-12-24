В Саранске вновь ударят автопробегом по пьянству за рулем

По информации Госавтоинспекции республики, 12 января в Саранске пройдет ставший уже традиционным автомобильный Крестный ход против пьянства за рулем. Основная задача мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, привлечение внимания общественности к проблеме нетрезвого вождения.

Автоколонна будет сформирована у Кафедрального Собора, после чего его участники посетят все районы города. В ходе проведения будут совершены остановки на ул. Промышленная (в сторону Северного тупика), Осипенко (около ТФ «Ватт»), Победы (около Республиканской больницы). Завершится автопробег у «Огней Саранска».

Как отмечается, стать участником данного мероприятия может любой желающий. Сбор в 19.00 около Кафедрального Собора.