Поздравление Главы Мордовии с Днём образования Мордовской автономии

Уважаемые жители республики!

Поздравляю с Днём образования Мордовской автономии!

Для всех, кто родился, живёт, работает и делает всё для развития Мордовии, сегодня знаменательный день: 94 года назад была создана Мордовская автономная область. Это стало важной вехой для развития мордовской государственности и отраслей экономики.

Неоспоримо мнение Президента России Владимира Владимировича Путина, что Мордовия – значимая часть многонациональной России и очень красивая республика. Благодарим Главу государства за внимание к нашему региону, за поддержку проектов, направленных на улучшение жизни людей. Мы гордимся родным краем, уникальными традициями и обычаями его народов, ратными и трудовыми подвигами предков и современников, героическими земляками, которые сегодня решают сложнейшие задачи по защите интересов Родины.

От всей души желаю всем здоровья и новых достижений во благо дорогой сердцу Мордовии и России!



Глава Республики Мордовия А. Здунов