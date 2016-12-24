Поздравление Главы Мордовии с Днём образования Мордовской автономии

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Уважаемые жители республики!
Поздравляю с Днём образования Мордовской автономии!
Для всех, кто родился, живёт, работает и делает всё для развития Мордовии, сегодня знаменательный день: 94 года назад была создана Мордовская автономная область. Это стало важной вехой для развития мордовской государственности и отраслей экономики.
Неоспоримо мнение Президента России Владимира Владимировича Путина, что Мордовия – значимая часть многонациональной России и очень красивая республика. Благодарим Главу государства за внимание к нашему региону, за поддержку проектов, направленных на улучшение жизни людей. Мы гордимся родным краем, уникальными традициями и обычаями его народов, ратными и трудовыми подвигами предков и современников, героическими земляками, которые сегодня решают сложнейшие задачи по защите интересов Родины.
От всей души желаю всем здоровья и новых достижений во благо дорогой сердцу Мордовии и России!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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