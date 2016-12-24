Гостями выставки «Россия» на ВДНХ за пять праздничных дней стали почти миллион человек

Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в течение пяти праздничных дней — с 3 по 8 января — посетили почти миллион человек. Гости познакомились со всей Россией и достижениями российских регионов, министерств и крупнейших компаний, посетили интересные стенды, послушали выступления известных российских артистов и приняли участие в различных мастер-классах.

«Наша Выставка посвящена людям. Она про единство, про нашу Родину и про то, что успехи России начинаются с каждого из нас. Уверена, что гости после осмотра экспозиций испытывают чувства гордости за нашу страну, сопричастности к достижениям. Наша Выставка живая, мы не стоим на месте: впереди посетителей ожидают еще больше интересных событий. Спасибо, что посещаете нас!» — сказала генеральный директор АНО «Выставка достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Выставка «Россия» вновь открылась 3 января после двух технических дней, в течение которых специалисты обновляли экспозиции и готовились, в первую очередь, к встрече маленьких гостей. Для детей подготовлена обширная новогодняя программа. К примеру, в Павильоне № 2 «СБЕР» можно было присоединиться к мастер-классу по созданию новогоднего мультфильма — ребята создавали персонажей, прорабатывали их характеры и диалоги, а затем создавали анимацию на специальном мультстанке.

Ярким событием программы Выставки является Фестиваль «Русская Зима» — который проходит в лучших национальных традициях и образах сказок, подчеркивающих единение народов России. Помимо игр и мастер-классов, на территории Конного клуба ВДНХ для гостей проходят выступления диджеев, музыкантов и акробатов, а также мультимедийное шоу. Мероприятия фестиваля проходили в период с 5 по 8 января и продолжатся 11–14 января. Каждый день гости Фестиваля могут встретиться со сказочным Емелей — персонажем русской народной сказки «По щучьему веленью», и даже прокатиться вместе с ним на настоящей самоходной Русской Печи.

Также для взрослых и детей в эти дни проходят грандиозные Парады Дедов Морозов — шествия зимних волшебников из разных регионов страны, культурно-познавательные программы и мастер-классы от регионов, а также ледовые шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король».

5 января Выставку посетил четырехмиллионный гость. Им стала Дарья Молодцова из Тулы. От АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации девушка получила подарки: сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России и туристическую поездку по Краснодарскому краю: Дарья вместе с друзьями посетит Краснодар, Анапу, Сочи и Красную Поляну.

АНО «Выставка достижений «Россия» благодарит всех гостей за неизменно высокий интерес к экспозициям, стендам, культурным и образовательным событиям. Подробную программу мероприятий можно найти на сайте Выставки в разделе «Афиша».