В Мордовии проводится конкурсный отбор в состав Молодежного правительства РМ

Конкурс определит наиболее талантливых, интеллектуально развитых и социально активных молодых людей, обладающих навыками лидерства и работы в команде. Прием заявок ведется до 16 января 2024 года.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить Яндекс.форму по ссылке – https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.yandex.ru%2Fu%2F655494c0068ff0318f3e4407%2F&post=-42317273_54068&cc_key=, а также представить определенные документы.

Конкурс проводится в 2 этапа. Заочный - конкурс письменных работ (эссе), запись видеоролика. Очный - «кейс-чемпионат», собеседование членов конкурсной комиссии с победителями первого этапа. По результатам, лучшие участники будут включены в состав Молодежного правительства республики.

Претендентами могут стать студенты и выпускники профессиональных образовательных организаций и учреждений высшего образования, аспиранты, молодые специалисты, представители молодежных общественных организаций, работники организаций всех организационно-правовых форм в возрасте от 16 до 35 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, обучающиеся или работающие в Мордовии.

Организаторами Конкурса являются Государственный комитет по делам молодежи РМ совместно с Молодежным правительством РМ.