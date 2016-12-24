В Мордовии открылись еще два модернизированных кинозала в районных Домах культуры

Реализация в 2023 году мероприятий национального проекта «Культура» увенчалась открытием в Мордовии еще двух кинозалов - в Торбеевском и Чамзинском районах.



Как сообщает Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ, 29 декабря состоялось открытие кинозала «Родина» на базе Торбеевского районного Дома культуры на 35 мест. 7 января открылся кинозал «Россия» в Чамзинском районном Доме культуры на 36 мест.



Модернизация кинозалов производилась при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино. В кинозалах приобретены кинопроектор, киноэкран, акустическая система и цифровое оборудование, установлены удобные зрительные кресла.

Просмотр кинофильмов доступен по «Пушкинской карте».



Как отмечается, в 2024 году в рамках нацпроекта планируется модернизировать свыше 20 региональных объектов культуры.