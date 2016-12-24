В Мордовии коронавирус присмирел в новогодние каникулы

«Я горжусь молодежью Мордовии!»
Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников
По свежим данным федерального портала объясняем.рф, в республике за первую праздничную неделю зафиксировали лишь 56 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это фактически в два раз меньше по сравнению с предыдущей неделей.
В два раза сократилось и число госпитализаций ковидных пациентов в лечебные учреждения республики. За зимние каникулы в больницы доставили 23 заболевших опасной инфекцией.
Также в Мордовии по-прежнему не фиксируется летальных исходов от COVID-19.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников
Перед Главой Мордовии жители региона озвучили проблемные вопросы
В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества
Артём Здунов вручил ключи от новых школьных автобусов и автомашин скорой помощи