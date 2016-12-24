В Мордовии коронавирус присмирел в новогодние каникулы

Репортер

По свежим данным федерального портала объясняем.рф, в республике за первую праздничную неделю зафиксировали лишь 56 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это фактически в два раз меньше по сравнению с предыдущей неделей.

В два раза сократилось и число госпитализаций ковидных пациентов в лечебные учреждения республики. За зимние каникулы в больницы доставили 23 заболевших опасной инфекцией.

Также в Мордовии по-прежнему не фиксируется летальных исходов от COVID-19.

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