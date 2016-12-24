Школьники из Каланчака провели в Мордовии зимние каникулы

В Мордовию школьники из Каланчакского округа Херсонской области приехали не в первый раз. В санатории «Лесная сказка» многие ребята уже побывали минувшим летом - для детей из новых территорий здесь организовали две смены. На зимних каникулах группа из 25 детей с сопровождающими вновь приехали в нашу республику.

Культурная программа для гостей была организована максимально разносторонняя: это и посещение театров республики, вузов, спортивных сооружений, Технопарка. В Рождество гости побывали в Кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова, где встретились с митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием. Также они съездили в сафари-парк «Кречет» - посмотрели на диких, но почти ручных животных. В санатории медицинские работники внимательно следили за состоянием здоровья каждого ребенка.

8 января, в последний день пребывания в Мордовии, к детям приехали активисты регионального отделения Движения первых. Мастер-класс «Зима в движении» помог ребятам узнать больше о молодежной организации, ее проектах и возможностях, героях нашей страны и республики, на которых стоит равняться. Ребята создали собственные интерактивные проекты, научились вышивать мордовскую «розетку».

С юными гостями в этот день встретился Глава Мордовии Артём Здунов. Он поинтересовался как прошли каникулы, что ребятам удалось увидеть и где побывать. Они рассказали, что каникулы прошли очень насыщенно, все было познавательно и весело. Больше всего впечатлений у ребят вызвала погода в Мордовии – настоящие русские морозы.

Участница Движения первых Эльвина Мазина поделилась: «Мордовия мне очень понравилось! Саранск такой красивый, зимний! Здесь исполнилась моя мечта - покататься на коньках. Эмоции переполняют, очень бы хотела сюда вернуться».

Отдельно обсудили тему поступления в вузы и учреждения СПО. Глава республики предложил ребятам рассматривать образовательные учреждения Мордовии – они обладают прекрасной базой. А для выпускников 9 и 11 классов из Каланчака планируют провести специальные олимпиады, которые помогут повысить уровень знаний и испытать свои силы.

В завершение встречи ребята признались, что обязательно хотели бы еще приехать в нашу республику. Все дети получили памятные и сладкие подарки.

«Счастливой вам дороги, и берегите свое здоровье!» - напутствовал Глава Мордовии.